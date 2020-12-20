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Жители Бреста встали в цепь солидарности
Источник материала: Хартия'97
Жители Бреста встали в цепь солидарности
Протестующих поддержали автомобилисты.
Сегодня в Беларуси проходит традиционный воскресный Марш. Во многих районах Минска и некоторых городах страны протесты начались с самого утра.
Жители Бреста встали в цепь солидарности, пишет телеграм-канал
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Протестующих поддержали автомобилисты.
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