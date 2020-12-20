Источник материала: Хартия'97

Определен самый полезный для здоровья напиток 1 20.12.2020, 16:08

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Он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Японский зеленый чай матча с куркумой - идеальный напиток, по мнению экспертов. Данное сочетание при регулярном употреблении позволяет снизить риск заболеваний и увеличивает продолжительность жизни за счет торможения процесса старения, пишет healthinfo.ua .

Известно, что в одной столовой ложке куркумы содержатся 26% ежедневной нормы марганца, 16% от нормы железа, а также витамин С. Это настоящий суперпродукт, обладающий противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Также куркуме ранее приписывали противораковые и противодиабетические свойства.

Матча тоже является ценным источником антиоксидантов (содержит катехины). Катехины положительно влияют на кровоток, показатели холестерина, укрепляют иммунитет. У них есть антимикробный и противоопухолевый потенциал, доказали испытания. Сочетание куркумы и зеленого чая дает усиление антиоксидантных свойств; оно показано при ослабленном иммунитете.

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