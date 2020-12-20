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Минские Брилевичи прошли маршем вместе с Малиновкой
Источник материала: Хартия'97
Минские Брилевичи прошли маршем вместе с Малиновкой
«Верым! Можам! Пераможам!».
Сегодня в Беларуси проходит традиционный воскресный Марш.
Во многих районах Минска и некоторых городах страны протесты начались с самого утра.
Минский микрорайон Брилевичи прошли марше вместе с Малиновкой.
- Жители вольной Лошицы передают всем привет, - пишет телеграм-канал
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«Верым! Можам! Пераможам!».
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