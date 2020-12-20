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Минские Брилевичи прошли маршем вместе с Малиновкой

20.12.2020 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минские Брилевичи прошли маршем вместе с Малиновкой

  • 20.12.2020, 15:53
  • 1,217
Минские Брилевичи прошли маршем вместе с Малиновкой

«Верым! Можам! Пераможам!».

Сегодня в Беларуси проходит традиционный воскресный Марш.

Во многих районах Минска и некоторых городах страны протесты начались с самого утра.

Минский микрорайон Брилевичи прошли марше вместе с Малиновкой.

- Жители вольной Лошицы передают всем привет, - пишет телеграм-канал «Баста».


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Теги: Минск
 
 
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