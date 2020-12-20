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В Речице поставили памятник луканомике
Источник материала: Хартия'97
В Речице поставили памятник луканомике
На нем выгравированы названия предприятий, которые закрылись в городе за время правления Таракана.
В Речице поставили памятник луканомике.
На нем выгравированы названия предприятий, которые закрылись в городе за время правления Лукашенко.
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На нем выгравированы названия предприятий, которые закрылись в городе за время правления Таракана.
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