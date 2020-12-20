Источник материала: Хартия'97

В Речице поставили памятник луканомике 3 20.12.2020, 15:48

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На нем выгравированы названия предприятий, которые закрылись в городе за время правления Таракана.

В Речице поставили памятник луканомике.

На нем выгравированы названия предприятий, которые закрылись в городе за время правления Лукашенко.

Видео опубликовал телеграм-канал «Белсат» .

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