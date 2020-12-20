Источник материала: Хартия'97

АР: Трамп отказался публиковать заявление с обвинением России в кибератаках 11 20.12.2020, 15:42

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Решение было принято в последний момент.

Белый дом отказался публиковать официальное заявление, в котором Россию обвиняют в масштабной кибератаке, пишет The Associated Press со ссылкой на источники.

По информации издания, решение было принято в последний момент. Почему было решено отказаться от публикации, не сообщается.

Ранее агентство Reuters утверждало, что хакеры получили доступ к системе Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации (NTIA). Злоумышленники могли в течение нескольких месяцев отслеживать электронную почту сотрудников NTIA, взломав офисное программное обеспечение Microsoft Office 365.

Ситуация настолько серьезная, что, по данным Reuters, было созвано экстренное совещание СНБ. При этом, по версии источников газеты The Washington Post, за этими кибератаками стоят работающие на российское правительство хакеры. Издание не приводит доказательств данных утверждений.

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