Мезенцев признал наличие проблем и «кефирных» споров между РФ и Беларусью

пишет belnovosti.by Если Москва и Минск будут более уверены в потенциале Союзного государства, уважать друг друга, то такой союз не разорвут по кусочкам, на части,belnovosti.by

Мезенцев считает, что страны должны выстраивать свои взаимоотношения на фундаменте искренности, а не обид и укоров.





Дмитрий Мезенцев отметил, что между Россией и Беларусь пока еще остаются неразрешенные споры.

У нас есть проблемы, есть споры - кефирные, мясные, – рассказал посол, которого цитирует телеканал "Беларусь 1 ".





Остался декабрьский спор по формированию цены на газ.





При этом не стоит забывать, что отношения Беларуси и России по десяткам направлений строятся на фундаменте искренности и товарищества.







