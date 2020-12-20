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Лечились от коронавируса? Колонна тракторов Belarus с госфлагами проехалась по Минску
Источник материала: Партизан
Сегодня из Минска в Витебскую область отправились тракторы Belarus.
Колонна техники с государственными флагами была замечена в городе. Тракторы на медленной скорости двигались по столице под музыкальную композицию «Любимую не отдают».
В такой торжественной обстановке МТЗ решил отправить около 250 тракторов BELARUS в Витебскую область.
В контракте прописаны условия поставки – самовывоз, поэтому техника ехала на новое место своим ходом.
Колонна тракторов Belarus с госфлагами проехалась по Минску. Узнали, что это было
День недели был выбран с учетом минимальной загрузки на республиканских трассах.
Первая колонна выдвинулась с проходной МТЗ в направлении трассы Минск-Витебск, вторая поехала по трассе Брест-Москва, третья – по трассе Сморгонь-Свирь. Во главе каждой из колонн - энергонасыщенные машины BELARUS-3522, пишет СБ.
По случаю отправки техники на МТЗ состоялось торжественное мероприятие, которое транслировалось на гостелеканалах.
На мероприятии присутствовал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.
Техника, которая с разных точек ушла на Витебщину и те люди, которые ее получили и будут работать во имя своей страны и семьи - это самый настоящий патриотизм, – сказал глава Администрации.
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Сегодня из Минска в Витебскую область отправились тракторы Belarus.
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