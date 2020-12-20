Белорусские биатлонистки выступают в масс-старте. Онлайн гонки

Источник материала: Tut.by

Три белоруски выступают в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине.



Фото: Дарья Бурякина

На старт вышли 30 лучших биатлонисток сезона, среди которых и Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина.

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