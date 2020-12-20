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Новая техника: колонна из 250 тракторов отправилась в Витебскую область
20.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новая сельхозтехника для крестьянских хозяйств. Колонна из 250 тракторов сегодня выехала из Минска, сообщает телеканал «МИР 24».
Машины различных модификаций утром торжественно покинули территорию тракторного завода. Технику передадут агропромышленным организациям итебского региона. Еще сотня единиц сельхозтехники отправится в ближайшее время на север страны.
Всего в Витебскую область поставят свыше 350 тракторов различных моделей.
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Еще сотня единиц сельхозтехники отправится в ближайшее время на север страны.
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