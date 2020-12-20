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Новая техника: колонна из 250 тракторов отправилась в Витебскую область

20.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новая сельхозтехника для крестьянских хозяйств. Колонна из 250 тракторов сегодня выехала из Минска, сообщает телеканал «МИР 24».

Машины различных модификаций утром торжественно покинули территорию тракторного завода. Технику передадут агропромышленным организациям итебского региона. Еще сотня единиц сельхозтехники отправится в ближайшее время на север страны.

«То количество тракторов, которое есть сегодня у селян, оно недостаточное. И мы готовы серьезно модернизировать свою технику. И вы видите здесь образцы новых изделий. Но самая главная задача – чтобы тракторист, оператор имел комфортные условия для своего тяжелого труда. Это главное для нас сегодня – для тракторозаводцев», – сказал генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Вовк.

Всего в Витебскую область поставят свыше 350 тракторов различных моделей.



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Теги: Минск
 
 
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Еще сотня единиц сельхозтехники отправится в ближайшее время на север страны.
 
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