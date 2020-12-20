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Андрей Стрижак про атаку на «Байсол»: «В ход пошла тяжелая артиллерия геббельсовского пошиба»

20.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сооснователь BYSOL прокомментировал обвинения экс-журналистки «СБ», которая работала в команде фонда после выборов.

Андрей Стрижак про атаку на «Байсол»: «В ход пошла тяжелая артиллерия геббельсовского пошиба»

По словам Андрея Стрижака, Светлана Галуза действительно работала в команде и отвечала за его личную коммуникацию.

— Несколько недель назад она перестала появляться на работе (по ее словам, в связи с самоизоляцией, т.к. была контактом первого уровня), все это время нормально работала и выполняла свои обязанности, — пояснил Андрей Стрижак. — Однако на днях я получил от нее письмо приблизительно такого же содержания, как и видео, которое опубликовала госпропаганда.

Он отметил, что команда фонда (он был создан для оказания помощи и поддержки тем, кто лишился работы по политическим причинам — прим. «С») формировалась в августе достаточно стихийно, и основатели не углублялись в доскональную проверку членов команды.

— Это было нашей ошибкой и из нее сделаны выводы. Мы уже выяснили возможные причины такого внезапного демарша со стороны Светланы и подключили серьезные ресурсы для расследования обстоятельств, — добавил Стрижак. — Мы знали, что Светлана раньше работала в «Советской Белоруссии», но в августе многие журналисты переходили на сторону белорусского народа, и мы приняли решение поддержать человека работой и зарплатой. Фонд выплачивает зарплаты своим сотрудникам, для этого у нас есть отдельный специальный сбор на административные расходы.

Если бы у Светланы на самом деле были вопросы к деятельности фонда, она могла обратиться в литовскую полицию или к нашим литовским партнерам, но вместо этого она решила выложить ролик в одном из гэбистских каналов, который активно мочит штаб Тихановской и фонд «Байсол».

Более того, теперь это видео активно раскидывается ботами по сети других ябатьковских каналов и даже вышло на БТ. Госпропаганда уже несколько недель в прайм-тайм с завидным упорством пытается уничтожить мою личную репутацию и репутацию фонда.

По мнению Андрея Стрижака, одна из основных задач этого ролика — попытка придать легитимность информационным вбросам гэбэшных каналов.

— Теперь под каждым якобы скриншотом они будут писать, что он предоставлен бывшей ассистенткой Стрижака и является подлинным. Хотя все возможные скрины, которые появляются в сети, скомпилированы.

Сооснователь фонда полагает, что цель очередной атаки на фонд — попытка посеять зерно сомнения в добросовестности фондов помощи, подрыв доверия к ним и наращивание страха у белорусов, которые продолжают мирные протесты.

— Нам всем нужно отдавать себе отчет в том, что в ход пошла тяжелая артиллерия геббельсовского пошиба. Это значит, что оккупанты боятся и нас, и того, что мы делаем.

Стрижак напомнил, что ознакомиться с отчетностью фонда можно на сайте bysol.org.

— По любому вопросу к фонду можно смело писать в личку Фонд солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation в Фейсбуке и Телеграме. Мы открыты для общения с медиа и публичны.

 
 
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Сооснователь BYSOL прокомментировал обвинения экс-журналистки «СБ», которая работала в команде фонда после выборов.
 
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