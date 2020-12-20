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"ЯсноПонятно". Как читать больше книг

20.12.2020 17:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Подкаст "ЯсноПонятно". Как читать больше книг

Какие произведения лучше заходят в кратком содержании и зачем всё больше людей вступает в книжные клубы? 

© Photo : Facebook / Евгения Пастернак
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Правда ли, что привычка читать закладывается в детстве, а если книгу хочется бросить, значит она плохая? Стоит ли обращаться к спискам вроде "1000 произведений, которые надо прочитать до 30" или это всё профанация? Как не забыть сюжет книги, которую читал несколько лет назад, и почему переводы текстов зарубежных авторов не всегда читабельны?

Рассказывает человек, который прочитывает за год десятки книг, ― Григорий Мастридер, автор ютуб-канала "Книжный чел" и подкаста "Терминальное чтиво".

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
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Как выработать привычку читать каждый день и что делать, если "лень и не хочется"? Плохо ли бросать начатые книги и как "добить" те, что не идут? Работает ли...
 
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