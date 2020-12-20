|
"ЯсноПонятно". Как читать больше книг
20.12.2020 17:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Какие произведения лучше заходят в кратком содержании и зачем всё больше людей вступает в книжные клубы?
© Photo :
Правда ли, что привычка читать закладывается в детстве, а если книгу хочется бросить, значит она плохая? Стоит ли обращаться к спискам вроде "1000 произведений, которые надо прочитать до 30" или это всё профанация? Как не забыть сюжет книги, которую читал несколько лет назад, и почему переводы текстов зарубежных авторов не всегда читабельны?
Рассказывает человек, который прочитывает за год десятки книг, ― Григорий Мастридер, автор ютуб-канала "Книжный чел" и подкаста "Терминальное чтиво".
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как выработать привычку читать каждый день и что делать, если "лень и не хочется"? Плохо ли бросать начатые книги и как "добить" те, что не идут? Работает ли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)