Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Подкаст "ЯсноПонятно". Как читать больше книг

Какие произведения лучше заходят в кратком содержании и зачем всё больше людей вступает в книжные клубы?

Правда ли, что привычка читать закладывается в детстве, а если книгу хочется бросить, значит она плохая? Стоит ли обращаться к спискам вроде "1000 произведений, которые надо прочитать до 30" или это всё профанация? Как не забыть сюжет книги, которую читал несколько лет назад, и почему переводы текстов зарубежных авторов не всегда читабельны?

Рассказывает человек, который прочитывает за год десятки книг, ― Григорий Мастридер, автор ютуб-канала "Книжный чел" и подкаста "Терминальное чтиво".

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.

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