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Мощный ураган уничтожил один из островов Фиджи
Источник материала: Хартия'97
Мощный ураган уничтожил один из островов Фиджи
Скорость урагана на Фиджи достигала 155 км/час.
Тропический циклон Яса, обрушившийся на острова Фиджи, вызвал мощный ураган, который оставил местных жителей без крова и пресной воды, сообщило сегодня 20 декабря агентство
Стихия унесла жизни четырех человек. По информации генерального директора Красного Креста Фиджи Илисапеци Рокотунидау, провинция Буа на северном острове Вануа-Леву разрушена на 70%. Небольшой остров Киа ураган разрушил полностью.
Самый большой остров Вити-Леву, где проживает около трех четвертей населения Фиджи, избежал худшего сценария. Вануа-Леву и другие небольшие острова испытывают острую нужду в пресной воде и убежищах для местных жителей. Проблемы со связью и плохая погода затрудняют работы по оценке ущерба.
Reuters сообщает, что были опасения по поводу распространения болезней на островах. Австралия направила самолеты своих военно-воздушных сил для наблюдения за районами, пострадавшими от урагана, и предложила Фиджи дополнительную помощь.
19 декабря управление дорог Фиджи предупреждало в Twitter водителей об аккуратной и медленной езде.
"На дороге могут быть мусор или сломанные линии электропередач, которые могут повредить транспортное средство", – сообщили в организации.
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Скорость урагана на Фиджи достигала 155 км/час.
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