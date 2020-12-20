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Мощный ураган уничтожил один из островов Фиджи

20.12.2020 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Мощный ураган уничтожил один из островов Фиджи

  • 20.12.2020, 17:10
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Мощный ураган уничтожил один из островов Фиджи

Скорость урагана на Фиджи достигала 155 км/час.

Тропический циклон Яса, обрушившийся на острова Фиджи, вызвал мощный ураган, который оставил местных жителей без крова и пресной воды, сообщило сегодня 20 декабря агентство Reuters со ссылкой на данные местного Красного Креста.

Стихия унесла жизни четырех человек. По информации генерального директора Красного Креста Фиджи Илисапеци Рокотунидау, провинция Буа на северном острове Вануа-Леву разрушена на 70%. Небольшой остров Киа ураган разрушил полностью.

Самый большой остров Вити-Леву, где проживает около трех четвертей населения Фиджи, избежал худшего сценария. Вануа-Леву и другие небольшие острова испытывают острую нужду в пресной воде и убежищах для местных жителей. Проблемы со связью и плохая погода затрудняют работы по оценке ущерба.

Reuters сообщает, что были опасения по поводу распространения болезней на островах. Австралия направила самолеты своих военно-воздушных сил для наблюдения за районами, пострадавшими от урагана, и предложила Фиджи дополнительную помощь.

19 декабря управление дорог Фиджи предупреждало в Twitter водителей об аккуратной и медленной езде.

"На дороге могут быть мусор или сломанные линии электропередач, которые могут повредить транспортное средство", – сообщили в организации.

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Скорость урагана на Фиджи достигала 155 км/час.
 
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