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Марши продолжаются в районе Логойского тракта и улицы Маяковского
Источник материала: Хартия'97
Марши продолжаются в районе Логойского тракта и улицы Маяковского
Минчане протестуют по всей столице.
Минчане вышли на воскресные протесты.
Марши продолжаются в районе Логойского тракта и улицы Маяковского.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане протестуют по всей столице.
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