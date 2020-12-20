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Журналистки Марина Харевич и Алена Ковальчук задержаны в Гродно

20.12.2020 17:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гродно задержаны журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник «Наша слова»).

Перед задержанием Харевич сообщила, что в помещение, где они работали, ломились «люди в штатском».

Журналистки Марина Харевич и Алена Ковальчук задержаны в Гродно

На этот час правозащитникам известно о задержании более 40 участников воскресных акций в Минске и других населенных пунктах Беларуси. Список задержанных публикует spring96.org.

Помимо столицы и Гродно задержания зафиксированы в Борисове и Солигорске (Минская область), поселке Радошковичи (Молодечненский район Минской области).

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно задержаны журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник «Наша слова»). Перед задержанием Харевич сообщила, что в помещение, где они...
 
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