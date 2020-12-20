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В регионах силовики взяли под контроль новогодние елки

20.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Цепи солидарности, марши и другие протестные акции по всей Беларуси.

В воскресенье на марш «Народный трибунал» вышли во многих городах Беларуси.

В Гродно, несмотря на усиленный патруль, гуляли люди с бело-красно-белыми зонтами и в новогодних красно-белых колпаках, передает Радыё Свабода.

В регионах силовики взяли под контроль новогодние елки

Девушку с красно-белым шарфом увел ОМОН.

В регионах силовики взяли под контроль новогодние елки

В Гомеле днем задержали не менее пяти человек. Среди них — люди без какой-либо символики.

Гомельчане ходили парами и небольшими компаниями. Из некоторых машин в городе на небольшой громкости звучали «протестные» песни.

Усиленные патрули можно было увидеть во многих городах Беларуси, под обязательный контроль силовиков взяты новогодние елки на центральных площадях. Видимо, сейчас их приравняли к стратегическим объектам.

— Непривычно, конечно, у праздничной елки вместо сказочных персонажей видеть одних милиционеров, — рассказали «Салідарнасці» жители Жлобина, где милиция пристально следила за всеми, кто подходил к елке на площади Освободителей. 

В сети опубликованы фото и видео с протестных акций в разных районах Витебска и в Могилеве.

На прогулки в день марша вышли жители Заславля, Бреста, Кобрина, Дзержинска, Мозыря, Новополоцка, Нарочи и других городов.

В регионах силовики взяли под контроль новогодние елки
В регионах силовики взяли под контроль новогодние елки

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Цепи солидарности, марши и другие протестные акции по всей Беларуси.
 
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