Тихановская: ЕКРП опубликовала первые списки материалов проверки

опубликован первый список из 28 материалов проверки. Это имена и подтвержденные юристами доказательства преступлений членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы. Информация обнародована Светланой Тихановской 20 декабря. Сегодня в Единой Книге Регистрации Преступленийпервый список из 28 материалов проверки. Это имена и подтвержденные юристами доказательства преступлений членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы. ИнформацияСветланой Тихановской 20 декабря.

На данный момент заявлений в Единой Книге более тысячи:

- 397 заявлений поступило на ekrp.org;

- более 400 заявлений передано от проектов «23.34» и Август2020;

- более 400 задокументированных доказательств фальсификаций от проектов «Голос» и Zubr.

Среди 397 принятых и отфильтрованных заявлений:

- преступления против прав граждан: 117;

- пытки, насилие: 188;

- убийства: 9;

- должностные: 66;

- иные: 14.

Светлана Тихановская отметила, что в следующем списке будут опубликованы «доказательства пыток, насилия, коррупции, вынесения необоснованных приговоров и других должностных преступлений».

Следующий список материалов будет опубликован на ЕКРП 20 января.