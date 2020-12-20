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Тихановская: ЕКРП опубликовала первые списки материалов проверки

20.12.2020 17:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня в Единой Книге Регистрации Преступлений опубликован первый список из 28 материалов проверки. Это имена и подтвержденные юристами доказательства преступлений членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы. Информация обнародована Светланой Тихановской 20 декабря.
 
На данный момент заявлений в Единой Книге более тысячи:
 
- 397 заявлений поступило на ekrp.org;
- более 400 заявлений передано от проектов «23.34» и Август2020;
- более 400 задокументированных доказательств фальсификаций от проектов «Голос» и Zubr.  
 
Среди 397 принятых и отфильтрованных заявлений:
 
- преступления против прав граждан: 117;
- пытки, насилие: 188;
- убийства: 9;
- должностные: 66;
- иные: 14. 
 
Светлана Тихановская отметила, что в следующем списке будут опубликованы «доказательства пыток, насилия, коррупции, вынесения необоснованных приговоров и других должностных преступлений».
 
Следующий список материалов будет опубликован на ЕКРП 20 января.
 
 
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Сегодня в Единой Книге Регистрации Преступлений опубликован первый список из 28 материалов проверки. Это имена и подтвержденные юристами доказательства...
 
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