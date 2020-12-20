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БПС запустил кредит на Geely, а Приор - карту с мгновенным манибэком: топ-новости банков
Источник материала: Tut.by
Перед праздниками банки выпустили довольно много новых продуктов — от карточек до кредитов. Подробнее о наиболее интересных — в обзоре FINANCE.TUT.BY
Манибэк, который вернется сразу после покупки
Яркая карта Visa Classic выпускается в белорусских рублях сроком на 4 года. Для новых клиентов банка до конца года действует специальная цена на выпуск новой карточки — 5 рублей.
Карточка, по которой можно снимать наличные без комиссии
Таким продуктом
Держатели карточки «Комплимент» могут без комиссии пополнять счет через систему ЕРИП и с карточек других банков.
Оформление карты — бесплатное. Клиенту предоставляется возможность бесплатно оформить дополнительную карту Visa Gold для членов семьи.
Очень большой манибэк для вкладчиков
Накопительная карта «Money-back 15 уровня» доступна при оформлении вклада в валюте на сумму от 10000 долларов или евро на срок от 6 месяцев. По ней предусмотрен манибэк до 15% — чем больше сумма и срок депозита, тем больше денег вернется после покупок. Максимум, который можно получить, — 225 рублей.
Карта Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum c начисление годового процентного дохода в размере 3% выдается бесплатно.
Карточка, которую надо перевыпускать раз в 5 лет
Долгоиграющий «пластик» с 23 декабря
Новые карты выполнены в премиальном дизайне: матовый пластик, красный борт и премиальный логотип платежной системы Visa. На лицевой стороне карты разместится имя клиента и валюта карточки, ее номер и остальные реквизиты будут с обратной стороны.
Новый кредит на Geely
Банк готов оплатить до 75% стоимость нового авто. Погасить долг нужно будет за 5 лет. Заявки обещают рассматривать в течение одного дня.
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Перед праздниками банки выпустили довольно много новых продуктов - от карточек до кредитов.
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