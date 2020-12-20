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БПС запустил кредит на Geely, а Приор - карту с мгновенным манибэком: топ-новости банков

20.12.2020 17:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перед праздниками банки выпустили довольно много новых продуктов — от карточек до кредитов. Подробнее о наиболее интересных — в обзоре FINANCE.TUT.BY

Манибэк, который вернется сразу после покупки


Приорбанк выпустил Яркую карту, которая позволяет получать манибэк 1% на покупки от 10 рублей при расчетах в Беларуси, за границей и в интернете. При этом нет ограничений по сумме выплаты. При манибэке свыше 1 рубля приходит бесплатное SMS. При покупках в партнерских магазинах, кафе, ресторанах и аптеках на счет возвращается до 10% — в дополнение к моментальному манибэку в 1%.

Яркая карта Visa Classic выпускается в белорусских рублях сроком на 4 года. Для новых клиентов банка до конца года действует специальная цена на выпуск новой карточки — 5 рублей.

Карточка, по которой можно снимать наличные без комиссии

Таким продуктом порадовал Банк ВТБ, правда, здесь есть возрастные ограничения: он рассчитан на клиентов старше 50 лет. Карта называется «Комплимент» и по ней можно снимать наличные без комиссии в банкоматах по всему миру в пределах ежемесячных лимитов. Кроме того, карта предусматривает круглосуточный консьерж-сервис в Viber и Telegram, скидка в размере 50 процентов на пользование банковской ячейкой, а также скидки от партнеров банка и Visa.

Держатели карточки «Комплимент» могут без комиссии пополнять счет через систему ЕРИП и с карточек других банков.

Оформление карты — бесплатное. Клиенту предоставляется возможность бесплатно оформить дополнительную карту Visa Gold для членов семьи.

Очень большой манибэк для вкладчиков

БТА-Банк предложил новый продукт для тех, кто откроет депозит. Напомним, в последние месяцы банки часто предлагают потенциальным вкладчикам дополнительные услуги, чтобы стимулировать людей нести деньги именно к ним.

Накопительная карта «Money-back 15 уровня» доступна при оформлении вклада в валюте на сумму от 10000 долларов или евро на срок от 6 месяцев. По ней предусмотрен манибэк до 15% — чем больше сумма и срок депозита, тем больше денег вернется после покупок. Максимум, который можно получить, — 225 рублей.

Карта Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum c начисление годового процентного дохода в размере 3% выдается бесплатно.

Карточка, которую надо перевыпускать раз в 5 лет


Долгоиграющий «пластик» с 23 декабря собирается предложить Банк Решение. Действовать она будет пять лет.

Новые карты выполнены в премиальном дизайне: матовый пластик, красный борт и премиальный логотип платежной системы Visa. На лицевой стороне карты разместится имя клиента и валюта карточки, ее номер и остальные реквизиты будут с обратной стороны.

Новый кредит на Geely


Фото: «Лакшери Моторс плюс»

БПС-Сбербанк запустил кредитную программу «Автокредит GEELY со Сбербанком» под ставку от 9,9 процентов годовых. Она распространяется на весь действующий модельный ряд.

Банк готов оплатить до 75% стоимость нового авто. Погасить долг нужно будет за 5 лет. Заявки обещают рассматривать в течение одного дня.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Перед праздниками банки выпустили довольно много новых продуктов - от карточек до кредитов.
 
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