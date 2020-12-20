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Пятерых студентов-наркодилеров задержали в Могилеве – видео
20.12.2020 18:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На парня и четырех девушек (учащихся лицеев, колледжа и вуза) вышли оперативники областного УВД и Октябрьского РОВД.
В областном центре и пригороде нашли свыше 60 тайников с альфа-PVP и амфетамином. В отношении дилеров возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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Сотрудники наркоконтроля задержали в Могилеве пятерых закладчиков наркотиков. Смотрите на видео кадры, снятые оперативниками.
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