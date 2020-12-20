Пятерых студентов-наркодилеров задержали в Могилеве – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

На парня и четырех девушек (учащихся лицеев, колледжа и вуза) вышли оперативники областного УВД и Октябрьского РОВД.

В областном центре и пригороде нашли свыше 60 тайников с альфа-PVP и амфетамином. В отношении дилеров возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.