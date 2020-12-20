В 2021 году появится новый вид пенсии по возрасту. Кто сможет получить выплаты и сколько они составят

рассказывал про новшества, которые намерены ввести с 2021-го. Сейчас эти люди из-за увеличения чиновниками минимального страхового стажа могут рассчитывать только на социальную пенсию — 129,06 рубля. А с 1 января смогут претендовать на «урезанную» трудовую пенсию по возрасту, но есть несколько важных нюансов. В Минтруда изменения называют новым видом пенсии по возрасту. TUT.BYпро новшества, которые намерены ввести с 2021-го.

В чем суть проблемы со страховым стажем и почему из-за него попадают в «пенсионные ловушки»

В Беларуси постоянно повышают минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. К примеру, в 2013 году минимальный страховой стаж увеличился с 5 до 10 лет, в 2015-м — с 10 до 15, а с 2016-го начал повышаться каждый год на полгода. В 2020-м минимальный страховой стаж составляет 17,5 года, с 1 января 2021-го он увеличится на полгода до 18 лет. К 2025 году его намерены повысить до 20 лет.

В страховой стаж входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. К примеру, учеба в вузе и декретный отпуск не учитываются в этом стаже. Но с этого года входит служба в армии.





Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку» – они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчинам — с 65 лет, женщинам — с 60 лет. Социальная пенсия составляет 129,06 рубля.





Сейчас чиновники решили ввести очередные изменения, связанные со страховым стажем.

В чем суть изменений и кто сможет получить новую пенсию

С 1 января 2021 года те, у кого есть минимум 10 лет страхового стажа, смогут претендовать на трудовую пенсию по возрасту, которая составит 73% бюджета прожиточного минимума пенсионера. При определении размера такой пенсии будут учитывать только страховой стаж, поясняли ранее в Минтруда.





Сейчас БПМ для пенсионера составляет 195,15 рубля. То есть 73% от этой суммы — 142,46 рубля. Это почти на 10,4% больше, чем социальная пенсия.





Но, как и в случае с социальной пенсией, новую пенсию мужчины смогут получать с 65 лет, женщины — с 60 лет. При этом в 2019 году мужчины выходят на заслуженный отдых и получают трудовые пенсии по возрасту в 62 года, а женщины — в 57 лет. В 2021 году пенсионный возраст составит 62 года и 6 месяцев и 57 лет и 6 месяцев соответственно.





Если говорить про новый вид пенсий, то за каждый полный год страхового стажа сверх 10 лет пенсия будет дополнительно увеличиваться на 3%, но она не может быть более чем 100% от БПМ для пенсионера, уточняли ранее в Минтруда.





К примеру, женщине, которая родилась 15 января 1960 года и которая не выработала минимальный страховой стаж, с 15 января 2020-го назначили социальную пенсию по возрасту (при достижении 60 лет). В 2020 году необходимый страховой стаж — 17 лет 6 месяцев, у этой женщины — 14 лет. Но в 2021 году она сможет перейти на новый вид пенсии для работников с неполным страховым стажем. В ее случае размер трудовой пенсии составит 85% БПМ пенсионера — 165,88 рубля. То есть за каждый год страхового стажа сверх 10 лет ей назначат по дополнительных 3% БПМ для пенсионера (73% + 12% = 85% от БПМ для пенсионера).





Так как в 2021 году минимальный страховой стаж вырастет до 18 лет, то, соответственно, максимальный размер нового вида пенсии для работников с неполным страховым стажем с 1 января будет на уровне 183,44 рубля (94% от БПМ пенсионера). За 10 лет минимального страхового стажа — 73% от БПМ пенсионера, за остальные 7 лет стажа — еще плюс 21%.





В 2022 году минимальный страховой стаж будет уже 18,5 года, а максимальный размер нового вида пенсии для работников с неполным страховым стажем составит 97% от БПМ для пенсионера.





В 2023 году минимальный страховой стаж вырастет до 19 лет, а максимальный размер нового вида пенсии для работников с неполным страховым стажем составит 100% от БПМ для пенсионера.

Куда обращаться за новой пенсией

По вопросам по новому виду пенсий надо обращаться в управления по труду, занятости и соцзащите гор- и райисполкомов, отделы соцзащиты администраций по месту получения пенсии.











