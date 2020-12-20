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«Эхо Москвы»: По всей Беларуси проходят акции протеста против режима Лукашенко

20.12.2020 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Эхо Москвы»: По всей Беларуси проходят акции протеста против режима Лукашенко

  • 20.12.2020, 18:26
  • 1,246
«Эхо Москвы»: По всей Беларуси проходят акции протеста против режима Лукашенко

В микрорайонах Минска и других крупных городов стихийно собираются колонны протестующих.

Люди с бело-красно-белыми флагами и громкими лозунгами идут маршем по дворам, улицам и проспектам – такие кадры сегодня публикуют местные онлайн-издания, которые следят за очередной воскресной акцией, пишет «Эхо Москвы».

Несколько недель назад предполагалось, что сегодняшний марш пройдет централизованно – впервые за долгое время. Однако на днях в телеграм-каналах начали распространятся призывы продолжить разрозненные демонстрации во всех районах городов – считается, что это усложняет работу силовикам. Автозаки сегодня, судя по сообщениям в социальных сетях, дежурили в разных районах Минска – такие «засады», по выражению протестующих, можно было видеть рядом со многими дворами. Спецтехнику в город традиционно стянули еще ранним утром. Пока задержанных, по данным минского МВД около сотни. Впрочем, сообщается об участниках акции, попавших в отделения и в других городах страны. Сегодня также стало известно о задержании 18-летнего студента, которого обвиняют в том, что он размещал в открытом доступе персональные данные силовиков и агитировал участвовать в массовых беспорядках. Возбуждено уголовное дело.

Массовые акции не прекращаются в Беларуси с 9 августа.

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Теги: Минск
 
 
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В микрорайонах Минска и других крупных городов стихийно собираются колонны протестующих.
 
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