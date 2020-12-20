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Зеленский захотел построить в Украине Диснейленд и Голливуд

20.12.2020 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Зеленский захотел построить в Украине Диснейленд и Голливуд

  • 20.12.2020, 18:13
Зеленский захотел построить в Украине Диснейленд и Голливуд

Своими идеями президент Украины поделился в интервью The New York Times.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании продвинуть Украину в туристическом плане и чтобы на территории страны построили Диснейленд и Голливуд. Своими идеями он поделился в интервью The New York Times 16 декабря. Стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента Украины.

"Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие площадки в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Мы для этого проголосовали закон о рибейтах [возврат производителям части затрат на производство фильмов на территории Украины. – "ГОРДОН"]. Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки – оже хорошее направление", – сказал президент.

Зеленский высказал и другое желание – чтобы в Украине появился Диснейленд.

"Очень хотел бы. Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все. Мне кажется, что планов много", – поделился он своими мыслями.

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Своими идеями президент Украины поделился в интервью The New York Times.
 
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