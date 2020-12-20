|
Зеленский захотел построить в Украине Диснейленд и Голливуд
Источник материала: Хартия'97
Зеленский захотел построить в Украине Диснейленд и Голливуд
Своими идеями президент Украины поделился в интервью The New York Times.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании продвинуть Украину в туристическом плане и чтобы на территории страны построили Диснейленд и Голливуд. Своими идеями он поделился в интервью The New York Times 16 декабря. Стенограмму разговора опубликовал 19 декабря
"Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие площадки в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Мы для этого проголосовали закон о рибейтах [возврат производителям части затрат на производство фильмов на территории Украины. – "ГОРДОН"]. Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки – оже хорошее направление", – сказал президент.
Зеленский высказал и другое желание – чтобы в Украине появился Диснейленд.
"Очень хотел бы. Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все. Мне кажется, что планов много", – поделился он своими мыслями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Своими идеями президент Украины поделился в интервью The New York Times.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)