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Синоптики: На неделе будет комфортно, оттепель сменит легкий мороз
Источник материала: Хартия'97
Синоптики: На неделе будет комфортно, оттепель сменит легкий мороз
Погода на неделю 21-27 декабря.
Синоптики не делают точные прогнозы на срок более трех дней, однако по данным сайта Белгидромета и других источников сайт
Настоящие снегопады в Беларуси синоптики обещают уже в среду-четверг, в канун Рождества Христова, которое католики начнут отмечать в ночь с 24 на 25 декабря. Но если ночами будет сохраняться легкий мороз - от 2 до 4 градусов, то днями ожидается выше ноля - снег будет таять.
А вот с пятницы, 25 декабря, начнет немного холодать, сменится направление ветра. Суббота, 26 декабря, будет уже морозной - от минус 1 в Гомеле до минус 3 в Витебске, а осадки, как ожидается, продолжатся. Поэтому можно надеяться, что сформируется снежный покров и Новый год белорусы будут встречать со снегом.
Также, по данным сервиса Gismeteo, снегопады продлятся вплоть до 31 декабря. Температура воздуха при этом будет комфортной - легкий мороз в ночное и дневное время.
По предварительным данным сервиса, в начале января ожидается такая же погода: европейская зима с небольшим морозом.
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Погода на неделю 21-27 декабря.
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