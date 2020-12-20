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Милиция объяснила задержание отца с двумя детьми в Лебяжьем: «Спецсредств не применяли»
Источник материала: Onliner
ГУВД Мингорисполкома прокомментировало ситуацию со вчерашним задержанием троих мужчин в Лебяжьем. На видео попал момент, когда силовики провожали в автобус мужчину, который вел за руки двух дочерей. Вместе они поехали в Центральное РУВД.
Как сообщает милиция, 19 декабря около девяти вечера от граждан сотрудникам милиции поступила информация о подозрительной толпе в микрорайоне Лебяжий, среди которой замечены малолетние дети. Туда прибыли наряды милиции, которые попросили людей разойтись и отвести детей домой. Те не отреагировали, остались на площадке.
— В итоге милиционеры корректно предложили троим мужчинам для дальнейшего разбирательства проследовать в служебный транспорт. Один из них самостоятельно принял решение сделать это вместе с двумя своими детьми. Второй также самостоятельно передал коляску находившейся там знакомой и спокойно прошел в служебный транспорт. По прибытии в территориальный орган внутренних дел в отношении доставленных мужчин был начат административный процесс. При этом никаких спецсредств сотрудники милиции не применяли!
Милиция обращает внимание родителей на недопустимость вовлечения детей в разбирательство с правоохранителями.
— Дети не должны использоваться в качестве ширмы для ухода от ответственности! Поступок отца, который направился в спецтранспорт вместе с малолетними детьми, вызывает не уважение, а скорее осуждение.
Также милиция упрекнула интернет-порталы, которые использовали этот инфоповод для «разогрева» общественности. Мол, они поспешили описать данную ситуацию с подачей лишь одной точки зрения, не разбираясь объективно и всесторонне. Корреспондент Onliner обращался за комментарием в МВД тем вечером.
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ГУВД Мингорисполкома прокомментировало ситуацию со вчерашним задержанием троих мужчин в Лебяжьем. На видео попал момент, когда силовики провожали в автобус...
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