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By_Pol опубликовал список лиц, которых, по данным бывших силовиков, прослушивает МВД
20.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Таким образом инициатива By_Pol, созданная бывшими белорусскими силовиками, решила предупредить граждан об опасности.
По данным
Разработка правоохранительными органами означает негласное наблюдение, прослушку и сбор другой информации в соответствии с законом об оперативно-разыскной деятельности.
Участники инициативной группы Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) обнаружили в списке имена как минимум 39 своих студентов и преподавателей, сообщает
Некоторых руководство уже отчислило или уволило. По их данным, список устарел как минимум на месяц — столько сидят в тюрьме некоторые фигуранты.
Одна из фигуранток рассказала изданию, что была задержана на студенческом марше 17 октября 2020 года. Она попросила не называть свое имя в публикации.
— Всех студентов в воскресенье, 18 числа, допрашивали сотрудники из ГУБОПиК. Среди всех студентов, с которыми я общалась там, телефон смотрели только у меня. Заставили разблокировать. Там было несколько видео и фотографий с акций. Но потом мне никто не звонил и не связывался после освобождения, так что я думала, что все в порядке.
По словам собеседницы, во время телефонных разговоров с ней ее сестра слышала необычные помехи.
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В списке — 89 имен и 41 номер телефона.
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