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Илья Авербух женился на звезде «Папиных дочек»

20.12.2020 19:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух женился на звезде сериала «Папины дочки» Елизавете Арзамасовой. Об этом актриса сообщила в своем Instagram, передает Lenta.ru.

Арзамасова опубликовала видео с церемонии, которое подписала фразой «маршрут построен». Когда и в каком ЗАГСе расписалась пара — не уточняется.

7 июля стало известно, что Арзамасова начала встречаться бывшим фигуристом Авербухом. 24 сентября пара появилась в шоу «Вечерний Ургант», где впервые рассказала о своем романе. Авербух заявил, что они с Арзамасовой не хотели афишировать свои отношения, однако ради передачи «Вечерний Ургант» решили сделать исключение.

Сейчас Арзамасовой 25 лет, Авербуху — 47.

 
 
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Сейчас Арзамасовой 25 лет, Авербуху - 47.
 
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