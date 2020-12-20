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Не верю! Ди Каприо в роли Ленина и другие фейки в кино
20.12.2020 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Разбираем заблуждения, мифы и фейки, которые порождает кино. Вместе с кинокритиком, директором по развитию направления "Кино и сериалы" маркетингового агентства "Сало" Александром Голубчиковым обсуждаем, может ли скандал на съемках может быть спланированным пиар-ходом, а роман между героями - удачным совпадением.
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