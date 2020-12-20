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Снова туманы и гололедица: синоптики рассказали о погоде в понедельник

20.12.2020 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Беларуси в понедельник 21 декабря – ожидаются туманы и гололедица, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

© Sputnik / Владимир Песня
Будьте осторожны: гололедица сохраняется на дорогах Беларуси

По данным белорусских синоптиков, в ближайшие дни погодные условия в стране будет определять циклон с центром над Балтикой – ожидается облачная погода.

В понедельник 21 декабря местами по республике ожидается туман, на отдельных участках дорог – гололедица", – сказали в Гидромете.

Там также отметили, что температура воздуха в стране будет находиться в пределах от –1°С до +5°С.

По информации Гидромета, в ближайшие сутки осадков в республике не ожидается. Предварительные прогнозы свидетельствуют, что погода изменится к середине недели – ожидаются выпадение снега и метели.

 
Теги: Минск
 
 
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Предварительные прогнозы свидетельствуют, что погода изменится к середине недели – ожидаются выпадение снега и метели.
 
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