В Сочи обрушился балкон массажного салона, пострадали три девушки

Источник материала: ОНТ

В Красной Поляне в Сочи (Россия) обрушился балкон массажного салона. В результате происшествия пострадали три девушки. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в УВД города.

По сведениям источника, обрушение произошло ночью, 20 декабря. Предположительно, на балконе в момент происшествия находились люди.

Полиция начала проверку инцидента.

Фото: РИА «Новости» / Алексей Сухоруков

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