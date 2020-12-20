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В Сочи обрушился балкон массажного салона, пострадали три девушки
Источник материала: ОНТ
В Красной Поляне в Сочи (Россия) обрушился балкон массажного салона. В результате происшествия пострадали три девушки. Об этом
По сведениям источника, обрушение произошло ночью, 20 декабря. Предположительно, на балконе в момент происшествия находились люди.
Полиция начала проверку инцидента.
Фото: РИА «Новости» / Алексей Сухоруков
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В Красной Поляне в Сочи (Россия) обрушился балкон массажного салона. В результате происшествия пострадали три девушки. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой...
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