Стать волшебником – просто. Исполнить детскую мечту может каждый благодаря «ёлке желаний»

Источник материала: ОНТ

Чтобы совершить чудо, не обязательно быть Дедом Морозом. На Гомельщине установили около сотни «ёлок желаний» с записками от самых маленьких жителей из многодетных и малообеспеченных семей. Стать волшебником в этой доброй истории и отдать частичку тепла может абсолютно каждый. Для этого достаточно снять с ветки открытку и исполнить желание ребёнка.





У Арсения, Мирослава и Анжелики сегодня самый важный день в году. Они пишут письма Деду Морозу. Готовились, советовались с мамой. В прошлом году просили много сладостей, и сказочный волшебник не подвёл. На этот раз хотят одежду и игрушки.

В этой семье – 11 детей, а письма поручено писать самым маленьким. Родители стараются уделить внимание каждому, но от помощи не отказываются. Сегодня важная просьба к волонтёрам – передать записки новогоднему волшебнику лично в руки.

Стать Дедом Морозом для этих и многих других малышей может любой. Миссия очень ответственная, хоть и несложная: взять открытку с пожеланиями, купить подарок и положить под ёлку.

Особое внимание – воспитанникам детских домов и школ-интернатов, ребятам с ограниченными возможностями и тем, кто находится в больницах. Их вера в чудеса имеет особую силу, а самая добрая благотворительная кампания помогает сбыться сказке. В Гомельской области установлено около сотни «ёлок желаний». Свои площади предоставили крупные торговые центры.

Кто-то мечтает о конструкторе, доске для рисования, красивой кукле, заколках и бантиках. А кому-то нужна ракетка для тенниса или настольная игра. Подарки получат около трёх тысяч ребят из разных уголков региона.

Юлия Дуброва, председатель Советской районной организации Белорусского общества Красного Креста: «Мы хотим, конечно, увидеть много улыбок детей, которые хотят чуда какого-то на Новый год. Мы стараемся, чтобы это чудо произошло, чтобы ребёнок улыбнулся, почувствовал себя нужным, с нужным подарком, и осуществилась его мечта».

Волшебство начинается. Новогодние деревья с детскими письмами будут ждать неравнодушных до 10 января. Каждую «исполненную мечту» Дед Мороз доставит по адресу.

В семье Поночёвных его встретят возле красиво украшенной ёлки – это последние штрихи. Чудеса действительно случаются, и Новый год – самое подходящее для этого время. Надо только верить и иногда помочь чуду сбыться.

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