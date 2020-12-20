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Художник из «Союзмультфильма» нарисовал «Симпсонов» в стиле советских аниматоров

20.12.2020 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Художник из «Союзмультфильма» нарисовал «Симпсонов» в стиле советских аниматоров

Художник студии «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов ко дню рождения сериала «Симпсоны» нарисовал героев проекта в стиле советских аниматоров – авторов «Приключений капитана Врунгеля», «Жил-был пес» и «Следствие ведут Колобки». На это обращает внимание издание TJournal.

«Симпсоны» в стиле Эдуарда Назарова («Жил-был пёс»):

Как бы нарисовали «Симпсонов» Игорь Ковалев и Александр Татарский («Следствие ведут Колобки»):

«Симпсоны» в стиле Давида Черкасского («Приключения капитана Врунгеля»):

В комментариях к работам в Twitter художник выразил восхищение вкладом советских аниматоров в развитие мультипликации.

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Художник студии «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов ко дню рождения сериала «Симпсоны» нарисовал героев проекта в стиле советских аниматоров – авторов...
 
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