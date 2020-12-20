В небе над Полесьем истребители выполнили перехват условного противника с применением ракет «воздух-воздух»

Источник материала: ОНТ

Туман в Беларуси уже двое суток мешает автомобилистам. Кстати, синоптики обещают, что он рассеется в понедельник. Но это, оказалось, не помеха лётчикам. Накануне в небе над Полесьем истребители выполнили перехват условного неприятеля с применением ракет «воздух-воздух».

Подробности тренировки авиаторов и лучшие кадры – в видео.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram