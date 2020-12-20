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В небе над Полесьем истребители выполнили перехват условного противника с применением ракет «воздух-воздух»
Источник материала: ОНТ
Туман в Беларуси уже двое суток мешает автомобилистам. Кстати, синоптики обещают, что он рассеется в понедельник. Но это, оказалось, не помеха лётчикам. Накануне в небе над Полесьем истребители выполнили перехват условного неприятеля с применением ракет «воздух-воздух».
Подробности тренировки авиаторов и лучшие кадры – в видео.
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В небе над Полесьем истребители выполнили перехват условного противника с применением ракет «воздух-воздух»
Туман в Беларуси уже двое суток мешает автомобилистам. Кстати, синоптики обещают, что он рассеется в понедельник. Но это, оказалось, не помеха лётчикам. Накануне в...
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