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Сын американского миллиардера Рэя Далио погиб в ДТП
Источник материала: ОНТ
Американский миллиардер Рэй Далио
По словам основателя инвестиционной компании Bridgewater Associates, 42-летний Девон Далио скончался в результате ДТП 18 декабря.
71-летний миллиардер добавил, что вся его семья переживает утрату и скорбит, поэтому Рэй попросил общественность и журналистов оставить их в покое.
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Фото: Hearst Connecticut Media/Erik Trautmann
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Американский миллиардер Рэй Далио сообщил в Twitter о смерти в автокатастрофе своего старшего сына Девона. По словам основателя инвестиционной компании Bridgewater...
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