Сын американского миллиардера Рэя Далио погиб в ДТП

Источник материала: ОНТ

Американский миллиардер Рэй Далио сообщил в Twitter о смерти в автокатастрофе своего старшего сына Девона.

По словам основателя инвестиционной компании Bridgewater Associates, 42-летний Девон Далио скончался в результате ДТП 18 декабря.

71-летний миллиардер добавил, что вся его семья переживает утрату и скорбит, поэтому Рэй попросил общественность и журналистов оставить их в покое.

По сведениям CNBC, трагедия произошла в Коннектикуте. Автомобиль Audi под управлением Девона Далио врезалась в магазин и сгорел. У погибшего остались жена и дочь.

Фото: Hearst Connecticut Media/Erik Trautmann

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