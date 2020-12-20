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Сын американского миллиардера Рэя Далио погиб в ДТП

20.12.2020 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сын американского миллиардера Рэя Далио погиб в ДТП

Американский миллиардер Рэй Далио сообщил в Twitter о смерти в автокатастрофе своего старшего сына Девона.

По словам основателя инвестиционной компании Bridgewater Associates, 42-летний Девон Далио скончался в результате ДТП 18 декабря.

71-летний миллиардер добавил, что вся его семья переживает утрату и скорбит, поэтому Рэй попросил общественность и журналистов оставить их в покое.

По сведениям CNBC, трагедия произошла в Коннектикуте. Автомобиль Audi под управлением Девона Далио врезалась в магазин и сгорел. У погибшего остались жена и дочь.

Фото: Hearst Connecticut Media/Erik Trautmann

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Американский миллиардер Рэй Далио сообщил в Twitter о смерти в автокатастрофе своего старшего сына Девона. По словам основателя инвестиционной компании Bridgewater...
 
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