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МВД: около 100 человек были задержаны в Минске во время несанкционированных мероприятий 20 декабря
Источник материала: ОНТМинске во время несанкционированных мероприятий 20 декабря" class="one-news__figure-img">
20 декабря в Минске были отмечены попытки сбора небольших групп граждан с незарегистрированной символикой. Участников несанкционированных акций предупреждали о недопустимости противоправных действий. Самые активные протестующие были задержаны,
Уточняется, что правоохранители задержали около 100 человек, в их отношении проводится проверка.
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20 декабря в Минске были отмечены попытки сбора небольших групп граждан с незарегистрированной символикой. Участников несанкционированных акций предупреждали о...
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