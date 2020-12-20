МВД: около 100 человек были задержаны в Минске во время несанкционированных мероприятий 20 декабря

Источник материала: ОНТ

Минске во время несанкционированных мероприятий 20 декабря" class="one-news__figure-img">

20 декабря в Минске были отмечены попытки сбора небольших групп граждан с незарегистрированной символикой. Участников несанкционированных акций предупреждали о недопустимости противоправных действий. Самые активные протестующие были задержаны, информирует пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Уточняется, что правоохранители задержали около 100 человек, в их отношении проводится проверка.



Фото: скриншот видео МВД

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