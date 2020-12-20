Источник материала: ОНТ

Кинологический центр Вооруженных Сил пополнился тремя щенками немецкой овчарки.

Две девочки и мальчик. Им всего месяц, и лучше всего у них получается дарить положительные эмоции. Но к малышам уже начинают присматриваться: скоро к ним приедут из силовых ведомств, чтобы провести тесты. После станет понято, для какой службы собаки подходят. Со своей стороны питомник щенков полностью подготовил.

Валерий Евтухович, начальник родильного отделения питомника Кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси: «Проводятся мероприятия ветеринарные: вакцинация, дегенизация и социализация щенков. Далее собаки проводят тренировку и отбор по службам, таким как наркотическая пригодность, разыскная служба, патрульная караульная, минно-разыскная».

Пройдёт совсем немного времени, и, возможно, эти щенки помогут найти заблудившихся в лесах или обнаружить наркотики и взрывчатку в багаже. А в питомнике снова ждут пополнение к Новому году.





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