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Кинологический центр Вооруженных Сил пополнился тремя щенками немецкой овчарки
Источник материала: ОНТ
Кинологический центр Вооруженных Сил пополнился тремя щенками немецкой овчарки.
Две девочки и мальчик. Им всего месяц, и лучше всего у них получается дарить положительные эмоции. Но к малышам уже начинают присматриваться: скоро к ним приедут из силовых ведомств, чтобы провести тесты. После станет понято, для какой службы собаки подходят. Со своей стороны питомник щенков полностью подготовил.
Пройдёт совсем немного времени, и, возможно, эти щенки помогут найти заблудившихся в лесах или обнаружить наркотики и взрывчатку в багаже. А в питомнике снова ждут пополнение к Новому году.
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Кинологический центр Вооруженных Сил пополнился тремя щенками немецкой овчарки. Две девочки и мальчик. Им всего месяц, и лучше всего у них получается дарить...
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