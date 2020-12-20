Волейболистки «Минчанки» обыграли «Заречье-Одинцово» в российской Суперлиге

Источник материала: ОНТ

Волейболистки «Минчанки» на выезде обыграли «Заречье-Одинцово» в перенесенном матче второго тура российской Суперлиги.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Станислава Саликова. Самой результативной в составе «Минчанки» стала Надежда Смирнова, которая заработала 24 очка. Также она уверенно действовала на приёме. Кроме того, по 20 очков – в активе Маргариты Степаненко и Надежды Столяр. На счету «Минчанки» – 4 победы и 11 очков в 11 встречах. Белорусский клуб занимает в турнирной таблице российской Суперлиги 11 место.

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