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Волейболистки «Минчанки» обыграли «Заречье-Одинцово» в российской Суперлиге

20.12.2020 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волейболистки «Минчанки» обыграли «Заречье-Одинцово» в российской Суперлиге

Волейболистки «Минчанки» на выезде обыграли «Заречье-Одинцово» в перенесенном матче второго тура российской Суперлиги. 

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Станислава Саликова. Самой результативной в составе «Минчанки» стала Надежда Смирнова, которая заработала 24 очка. Также она уверенно действовала на приёме. Кроме того, по 20 очков – в активе Маргариты Степаненко и Надежды Столяр. На счету «Минчанки» – 4 победы и 11 очков в 11 встречах. Белорусский клуб занимает в турнирной таблице российской Суперлиги 11 место.

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Волейболистки «Минчанки» на выезде обыграли «Заречье-Одинцово» в перенесенном матче второго тура российской Суперлиги.  Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу...
 
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