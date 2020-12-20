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Задержаны еще двое подозреваемых в причастности к теракту в Вене

20.12.2020 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Задержаны еще двое подозреваемых в причастности к теракту в Вене

В Вене (Австрия) были задержаны еще два человека, которых подозревают в причастности к произошедшему в начале ноября теракту. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Kronen Zeitung.

По сведениям источника, 18 декабря вечером был задержан австриец с афганскими корнями. Следы ДНК мужчины ранее были обнаружены на патронах и винтовке, используемых ликвидированным террористом.

20 декабря прокуратура Австрии проинформировала об еще одном задержанном. Подробности не уточняются.

Вечером 2 ноября в австрийской столице был совершен теракт. Человек с оружием ходил по улицам и расстреливал прохожих. В результате погибли четверо, ранения получили еще 22 человека. Нападавший был ликвидирован.

Фото: AP Photo / Ronald Zak

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В Вене (Австрия) были задержаны еще два человека, которых подозревают в причастности к произошедшему в начале ноября теракту. Об этом информирует РИА «Новости» со...
 
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