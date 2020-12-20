В Хохфильцене завершается 4-й этап Кубка мира по биатлону. Динара Алимбекова – на третьем месте в общем зачете

Источник материала: ОНТ

В Хохфильцене завершается 4-й этап Кубка мира по биатлону. Уже состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.

Первым к финишу пришёл немец Арнд Пайффер. На огневых рубежах он продемонстрировал безупречную стрельбу. Чуть более секунды победителю уступил швед Мартин Понсиулома (у него один промах). Замкнул тройку сильнейших норвежец Тарье Бё, который также не закрыл одну мишень. Белорусские биатлонисты в гонку с массовым стартом не попали.

А через несколько минут на старт выйдут женщины. Среди участниц – три наших спортсменки. Третий стартовый номер у белоруски Динары Алимбековой. 26-й – у Елены Кручинкиной, 28-й – у Анны Солы. Лидирует в общем зачёте норвежка Марте Олсбю-Ройселанд. Наша Динара Алимбекова – на третьем месте с отставанием от первого в 50 очков.

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