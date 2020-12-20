Пираты атаковали датский контейнеровоз в Гвинейском заливе

Источник материала: ОНТ

В Гвинейском заливе пираты атаковали принадлежащий датской компании контейнеровоз Maersk Cadiz. Судно шло под флагом Сингапура, передает Bloomberg.

Пираты высадились на борт корабля 19 декабря при переходе в Камерун из Ганы.

Уточняется, что для защиты экипажа судна были задействованы корабли ВМС Нигерии. Подробности не уточняются.

Фото: MarineTraffic/marinetraffic/smp

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