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Пираты атаковали датский контейнеровоз в Гвинейском заливе
Источник материала: ОНТ
В Гвинейском заливе пираты атаковали принадлежащий датской компании контейнеровоз Maersk Cadiz. Судно шло под флагом Сингапура,
Пираты высадились на борт корабля 19 декабря при переходе в Камерун из Ганы.
Уточняется, что для защиты экипажа судна были задействованы корабли ВМС Нигерии. Подробности не уточняются.
Фото: MarineTraffic/marinetraffic/smp
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В Гвинейском заливе пираты атаковали принадлежащий датской компании контейнеровоз Maersk Cadiz. Судно шло под флагом Сингапура, передает Bloomberg. Пираты высадились на...
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