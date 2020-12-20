Тракторный марш прошел по автотрассе Минск – Витебск

Источник материала: ОНТ

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Воскресенье в Минске началось с кортежа тракторов. Сегодня те, кто двигался по автотрассе на Витебск, невольно стали очевидцами очень внушительной колонны аграрной техники.

По магистрали в сторону областного центра в сопровождении ГАИ двигалась сотня новых тракторов «Беларус». Так стороны отметили крупную сделку между Минским тракторным заводом и Витебской областью. Самовывоз было одним из условий поставки. И с учетом календарных событий – в праздничной обстановке. Всего на нужды северного региона страны отправят 354 единицы техники, в том числе 70 энергонасыщенных тракторов, на общую сумму около 43 миллионов рублей. До начала движения у проходной МТЗ развернулась ярмарка витебских аграриев.

Утро воскресенья выбрано с учетом минимальной загрузки на трассах. Первая колонна выдвинулась из столицы, вторая – из поселка Обчак по трассе Брест – Москва и третья – из Сморгони в направлении Свирь. Оставшиеся трактора прибудут в пункты назначения витебских аграриев до конца года.





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