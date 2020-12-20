Как в МВД прокомментировали задержания мужчин в детьми в Лебяжьем

Источник материала: Салiдарнасць

В МВД прокомментировали задержания в Лебяжьем, когда папа побывал в милиции вместе с двоими дочерьми 6 и 8 лет.

«В субботу, 19 декабря, около 9 часов вечера от граждан сотрудникам милиции поступила информация о подозрительной толпе в микрорайоне «Лебяжий», среди которой замечены малолетние дети, — говорится в сообщении.

Вскоре туда прибыли ближайшие наряды, задействованные в охране общественного порядка. Правоохранители попросили собравшихся разойтись и отвести детей домой. Однако те никак не отреагировали, продолжали оставаться на площадке.

В итоге милиционеры корректно предложили трем мужчинам для дальнейшего разбирательства проследовать в служебный транспорт. Один из них самостоятельно принял решение сделать это вместе с двумя своими детьми. Второй также самостоятельно передал коляску находившейся там знакомой и спокойно прошел в служебный транспорт. По прибытию в территориальный орган внутренних дел в отношении доставленных мужчин был начат административный процесс. При этом никаких спецсредств сотрудники милиции не применяли!»