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Около улицы Журдо в Минске образовалась большая цепь из гуляющих
Источник материала: Хартия'97
Около улицы Журдо в Минске образовалась большая цепь из гуляющих
Протесты продолжаются и вечером.
Сегодня в Беларуси прошел традиционный воскресный Марш. Во многих районах Минска и некоторых городах страны протесты начались с самого утра.
Вышли минчане на улицу и вечером.
- Около улицы Журдо в Минске образовалась большая цепь из гуляющих, пишет телеграм-канал
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Протесты продолжаются и вечером.
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