Источник материала: Хартия'97

Около улицы Журдо в Минске образовалась большая цепь из гуляющих 20.12.2020, 19:00

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Протесты продолжаются и вечером.

Сегодня в Беларуси прошел традиционный воскресный Марш. Во многих районах Минска и некоторых городах страны протесты начались с самого утра.

Вышли минчане на улицу и вечером.

- Около улицы Журдо в Минске образовалась большая цепь из гуляющих, пишет телеграм-канал «НЕХТА» .

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