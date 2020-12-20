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Около улицы Журдо в Минске образовалась большая цепь из гуляющих

20.12.2020 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Около улицы Журдо в Минске образовалась большая цепь из гуляющих

  • 20.12.2020, 19:00
  • 1,637
Около улицы Журдо в Минске образовалась большая цепь из гуляющих

Протесты продолжаются и вечером.

Сегодня в Беларуси прошел традиционный воскресный Марш. Во многих районах Минска и некоторых городах страны протесты начались с самого утра.

Вышли минчане на улицу и вечером.

- Около улицы Журдо в Минске образовалась большая цепь из гуляющих, пишет телеграм-канал «НЕХТА».

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Теги: Минск
 
 
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