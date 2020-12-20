Источник материала: Хартия'97

Венедиктов: У Трампа 88 миллионов подписчиков в Twitter. Ни один телеканал в Америке не может сравниться с такой аудиторией 11 20.12.2020, 18:44

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Соцсети были более эффективными во время президентской кампании в США, нежели традиционные СМИ.

Соцсети были более эффективными во время президентской избирательной кампании в США, нежели традиционные СМИ. Об этом российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.

"Это реальность, с ней придется жить. И мы видим, как [президент США] Дональд Трамп, который всегда соцсетям, в частности Twitter, уделял огромное внимание, работал над этим еще до того, как стал президентом более четырех лет назад. Представляете, у него 88 миллионов подписчиков в Twitter? Ни один телеканал в Америке или не в Америке не может сравниться с такой аудиторией", – отметил Венедиктов.

Он подчеркнул, что соцсети позволяют политикам вести себя "совершенно разнузданно по отношению к избирателям".

"Потому что они понимают, что в соцсетях в основном их избиратели, это их клуб. И неважно, их 88 миллионов или сколько-то миллионов уже у [кандидата в президенты США от Демократической партии Джо] Байдена – не помню. Они начинают говорить как со своими, то есть как на кухне. И кухонным языком. Это то, что Лилия Шевцова называет "национал-патриотизмом". Вот у всех политиков, которые исповедуют такой стиль поведения (назовем это "стилем поведения"), вне зависимости от взглядов, этот разухабистый стиль дает эффект. И те 74 миллиона, которые проголосовали за Трампа, во многом ориентировались именно на соцсети – на его соцсети, на соцсети его сторонников. Стоит Трампу чихнуть – у него уже несколько десятков тысяч перепостов и 300 тысяч лайков", – сказал журналист.

По словам Венедиктова, Россия тоже следует этой тенденции.

"Я просто за этим следил внимательно, потому что понимал, что в России это движется. Не знаю, как в Украине, но в России к этому идем. Мы видим, как это происходит во Франции у Марин Ле Пен. Мы видим, как это происходит в Италии у таких же популистов. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим, как соцсети превратятся в совершенно довлеющую силу в политическом процессе. И это нам показывает американская кампания 2020 года", – считает он.

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