"Сам решил передать коляску соседке и уехал вместе с силовиками". Задержание в Лебяжьем

Папа двоих дочерей (6 и 8 лет) побывал вместе с детьми в милиции (и был отпущен в тот же вечер). Супруги еще двоих задержанных пока не знают, где их мужья.





спросили у местных жителей подробности того, что произошло. А в МВД изложили свою версию: собравшимся сначала сказали разойтись, а потом мужчинам предложили «корректно проследовать в служебный транспорт». Тот факт, что один из отцов взял с собой детей, по мнению милиции, «не вызывает уважения». rebenok.byу местных жителей подробности того, что произошло. А в МВД изложили свою версию: собравшимся сначала сказали разойтись, а потом мужчинам предложили «корректно проследовать в служебный транспорт». Тот факт, что один из отцов взял с собой детей, по мнению милиции, «не вызывает уважения».

Силовики приезжали, но обошлось без задержаний. А вот вечером, как рассказывают местные, поступило задание «забрать троих мужчин». Людей на улице в это время было немного — примерно 25 человек, включая детей. Они просто общались друг с другом, символики с собой у участников встречи не было. Один из задержанных — супруг Ирины. В семье трое детей, вечером папа решил дать маме отдохнуть и вышел с 9-месячным ребенком на прогулку. Ушел примерно в 20.00, сказал, что будет гулять около часа. Сразу после 21.00 раздался звонок от соседки.

— Она сказала, что моего мужа задержали, а ребенка сейчас привезут. Меня, конечно, шокировала сама ситуация. Я не могла даже представить, что папа, ушедший с коляской, может не вернуться, а коляску мне привезет чужой человек! — так описывает свои эмоции мама. Очевидцы говорят, что супруг Ирины сам решил передать коляску соседке и уехал вместе с силовиками. Местным жителям предоставили выбор: либо мы забираем троих мужчин (таким якобы был приказ руководства), либо задерживаем всех. — Там всего трое мужчин, кажется, и было. Вот они и поехали. Одному мужчине детей некуда было пристроить, и он уехал с дочками.

Отца двух дочерей из РУВД отпустили в тот же вечер (к сожалению, ни он, ни его супруга на связь с журналистами не вышли). Где находятся двое других мужчин, пока неизвестно. Ирина говорит, что скорее всего ее муж на Окрестина, но подтверждения этой информации у нее нет. Сейчас она пытается найти адвоката, чтобы защитить интересы супруга. По словам мамы, старшие дети (11 и 7 лет) ситуацию переживают нормально, хотя тоже были удивлены тому, что папа не вернулся домой с коляской. А вот сам факт задержания детей уже не пугает. — Они уже много месяцев во всем этом живут, понимают, что рано или поздно забирают пап у всех. У них много таких знакомых детей, чьих родителей задерживали. Сколько раз прямо на глазах моих детей к нам приезжали силовики...





Мой сын, кстати, был на празднике днем и как раз участвовал в конкурсе, когда силовики явились. И если раньше дети в этот момент пугались, то сейчас просто прижимаются поближе к родителям. Эмоций таких острых уже нет — ни криков, ни плача.

А вообще семья воспитывает двоих ребят (4 и 7 лет). Мама сказала им, что «папа в командировке». — Мы детей в эти вопросы стараемся не посвящать. Даже если куда-то выходим, то по отдельности: или я, или муж. Я знаю точно, что у мужа не было с собой флага, у нас его в принципе дома нет. И, судя по видео, он не оказывал сопротивления. Во время разговора с журналистами Анна возвращалась с Окрестина — своего мужа там она не нашла. Пока мама находится в поисках, за детьми присматривает подруга, которая уже «прошла огонь, воду и медные трубы» из-за силовиков. Вообще ситуация последних месяцев очень сильно сдружила местных жителей между собой. Вчерашний праздник они проводили именно для детей, потому что многие ребята познакомились и хотели пообщаться в праздничной атмосфере. К вечернему визиту силовиков никакого массового столпотворения во дворе уже не было.





Местные предполагают, что задержания — это месть за детский праздник.





— Праздник начался в 12, в 12.20 я вышла с сыном и уперлась в стенку ОМОНа, причем, по моим ощущениям, силовиков было больше, чем детей, — рассказывает еще одна жительница Лебяжьего Ольга. — Девушки очень быстро убирали ленты/декорации, говорят, одну женщину хотели за эти ленты забрать (они были разноцветными). После того, как ОМОН уехал, людей собралось в несколько раз больше, да и еще все с детьми. Может, поэтому они решили вернуться вечером. Источник фото: Местный чат На детском празднике жители собрали подарки для детского онкологического центра (фото слева) Местная жительница рассказала еще один любопытный факт: по воскресеньям на маршах дворов уже два раза подряд активисты идут в другие районы, а на площади в Лебяжьем собираются семьи с детьми — играют, а потом гуляют по району (в прошлые выходные были танцы). — В прошлое воскресенье к мамам подходили и говорили: мол, расходитесь, и тогда женщины с детьми пошли по району. Возможно, это была превентивная мера, чтобы больше женщины не выходили.





Местные жители в чате выдвинули и другие версии произошедшего: — Вчера после дискотеки, когда все расходились, мимо шел Вакульчик с женой (в прошлом — председатель Комитета государственной безопасности, а сейчас помощник президента по Брестской области — примечание Ред). Когда он увидел нас, развернулся и пошел обратно. Через 10 минут приехали бусы, — рассказал один из участников чата. Подтверждения этой информации у нас нет.

МВД: «Дети не должны использоваться в качестве ширмы»

На официальном сайте МВД сегодня днем опубликовали комментарий о том, что произошло 19 декабря в микрорайоне Лебяжий: — Около 9 часов вечера от граждан сотрудникам милиции поступила информация о подозрительной толпе в микрорайоне «Лебяжий», среди которой замечены малолетние дети. Вскоре туда прибыли ближайшие наряды, задействованные в охране общественного порядка. Правоохранители попросили собравшихся разойтись и отвести детей домой. Однако те никак не отреагировали, продолжали оставаться на площадке. В итоге милиционеры корректно предложили трем мужчинам для дальнейшего разбирательства проследовать в служебный транспорт.





Один из них самостоятельно принял решение сделать это вместе с двумя своими детьми.





Второй также самостоятельно передал коляску находившейся там знакомой и спокойно прошел в служебный транспорт. По прибытию в территориальный орган внутренних дел в отношении доставленных мужчин был начат административный процесс. Никаких спецсредств в отношении семей с детьми сотрудники милиции не применяли, сообщают в МВД. В пресс-службе также обращают внимание родителей на недопустимость вовлечения детей в разбирательства между правоохранителями и взрослыми.

— Дети не должны использоваться в качестве ширмы для ухода от ответственности! Поступок отца, который направился в спецтранспорт вместе с малолетними детьми, не вызывает уважения, а скорее осуждение.