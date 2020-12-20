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Группа Trubetskoy выпустила клип «Воля». Он про белорусских женщин
Источник материала: Tut.by
Группа Trubetskoy выпустила клип на песню «Воля». Представители группы пишут, что сняли его в поддержку Ольги Хижинковой и с благодарностью всем женщинам свободной Беларуси.
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Представители группы пишут, что сняли его в поддержку Ольги Хижинковой и с благодарностью всем женщинам свободной Беларуси.
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