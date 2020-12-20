Упавший силовик, караван тракторов и освобождение Хижинковой. Три самых ярких события дня (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодняшнее воскресенье оказалось не таким насыщенным, как некоторые предыдущие, однако помимо уже стандартных для города событий было несколько таких, которые заслуживают отдельного внимания. Коротко для тех, кто не хочет читать всю хронику .

Почему упал милиционер?

Сегодня в сети появились фотографии, сделанные на Золотой Горке во время акции протеста. На снимках милиционер падает вместе с женщиной, а после уводит ее в машину.

























Спустя несколько часов после того, как кадры облетели социальные сети, МВД опубликовало на YouTube ролик, в котором молодой человек отвечает на вопросы силовиков. Голос за кадром говорит, что женщину толкнул убегающий гражданин, а милиционер ее поднял.

Молодой человек из видео МВД сейчас задержан. В милиции заявляют, что это он толкнул женщину, пытаясь убежать. Задержанный этого не отрицает, хотя напрямую своей вины и не признает.

По кадрам сложно понять, что произошло и почему силовик упал вместе с женщиной. Возможно, их действительно кто-то толкнул. Однако некоторых пользователей сети смутило другое. Мужчина с появившихся фото и молодой человек из ролика МВД не очень-то похожи: и прическа другая, да и куртка, кажется, не та.

Пострадавшая девушка говорит, что во время падения ударилась головой. В каком статусе сейчас находится она, не сообщается. Мы задали этот вопрос пресс-службе ГУВД Мингорисполкома и ждем ответ.

Как освобождали Ольгу Хижинкову?

Ольга Хижинкова провела в заключении 42 дня. Сегодня ее наконец отпустили домой , но прежде она решила встретиться с людьми, которые так сильно ее ждали, и заскочила в кафе, расположенное неподалеку от СИЗО в Жодино.

— Когда меня вели на свободу, я поразилась, насколько огромная тюрьма в Жодино. Потому что мы шли через какое-то нереальное количество коридоров и лабиринтов. Не знаю… минут семь мы постоянно шли по какому-то подземному городу. Когда вышли на воздух, я оглянулась. Там не было видно самой тюрьмы — только стена с колючей проволокой. Подумала: «Как-то странно, что вокруг нет стен со всех сторон».





Честно, я почувствовала, что у меня появилась одышка, пока мы шли по лабиринтам. Сказалось отсутствие движения. Хотя я и занималась тюремным фитнесом по вечерам: мы с девочками делали планки, качали пресс, отжимались и так далее, чтобы совсем не обессилеть и не потерять тонус. Отсутствие движения, сил, тебе постоянно плохо. Надо понимать, что нас за все время только шесть раз сводили на прогулку.





Ольга рассказала об условиях содержания в камере: о «завтраке в постель» (тарелке овсянки из кормушки), о соседке с паразитами, о попытках заниматься спортом в камере и о своих первых эмоциях на свободе.

Что за караван тракторов растянулся на километры?

Сегодня утром водителей заставила понервничать колонна тракторов, которая ехала в сторону МКАД. Из-за красно-зеленых флагов некоторые решили, что это какая-то провластная акция, однако дело в другом: их просто решили отправить в Витебскую область своим ходом.









Первая колонна выдвинулась в 09:30 с проходной МТЗ в направлении трассы M3 (Минск — Витебск). В ней было 74 единицы техники. Еще 166 тракторов выдвинулись из Сморгони и поселка Обчак. Во главе каждой из колонн ехали энергонасыщенные машины Belarus-3522. Фотографии этого каравана мы получали весь день.