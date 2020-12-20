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NASA планирует отправить на Марс собаку-робота

20.12.2020 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

NASA планирует отправить на Марс собаку-робота

  • 20.12.2020, 20:38
NASA планирует отправить на Марс собаку-робота

Марсианские собаки будут примерно в 12 раз легче современных марсоходов.

В NASA представили четвероногого робота Au-Spot с искусственным интеллектом — модифицированную версию робота Spot от Boston Dynamics, ученые оснащают четвероногих роботов, имитирующих животных, искусственным интеллектом (ИИ) и набором сенсорного оборудования, чтобы помочь им автономно перемещаться по Красной планете, сообщает korrespondent.net со ссылкой издание Live Science.

Предполагается, что роботы - собаки смогут маневрировать лучше, чем марсоходы Spirit, Opportunity, Curiosity и Perseverance.

Маневренность и устойчивость новых роботов сочетаются с датчиками, которые позволяют им избегать препятствий, выбирать между несколькими путями и строить виртуальные карты заглубленных туннелей и пещер для операторов на домашней базе.

Традиционные марсоходы ограничиваются в основном плоскими поверхностями, но многие интересные с научной точки зрения районы Марса расположены на пересеченной местности или под землей. Роботы-собаки хорошо подходят для таких задач — даже если они упадут, они смогут снова подняться.

Марсианские собаки будут примерно в 12 раз легче современных марсоходов и смогут путешествовать намного быстрее, достигая нормальной скорости ходьбы 5 км / ч во время испытаний. Исследователи сообщили, что марсоход Curiosity движется по поверхности Марса со скоростью около 0,14 км / ч.

Au-Spot сканирует свое окружение с помощью множества датчиков, которые обрабатываются бортовым компьютером, что позволяет Марсианской собаке отображать то, что вокруг него, в 3D.

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Марсианские собаки будут примерно в 12 раз легче современных марсоходов.
 
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