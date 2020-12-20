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Группа Trubetskoy выпустила клип в поддержку Ольги Хижинковой

20.12.2020 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Группа Trubetskoy выпустила клип в поддержку Ольги Хижинковой

  • 20.12.2020, 20:17
  • 1,178
Группа Trubetskoy выпустила клип в поддержку Ольги Хижинковой
Фото: tut.by

Клип песни на слова Александра Помидорова появился в день освобождения Мисс Беларусь-2008.

Группа Trubetskoy выпустила клип в поддержку Ольги Хижинковой.

«Эту песню мы посвящаем всем женщинам вольной Беларуси — нашим жёнам, мамам, подругам, дочерям, бабушкам, которые в трудный для страны момент встали на защиту её свободы, чести и достоинства. И персонально — Ольге Хижинковой, которую 1,5 месяца держали в изоляторе на Окрестина за участие в мирной акции протеста. И только сегодня наконец-то освободили», — написали музыканты.

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Клип песни на слова Александра Помидорова появился в день освобождения Мисс Беларусь-2008.
 
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