Источник материала: Хартия'97

Каждое воскресенье бобруйчане выходят на площадь 20.12.2020, 19:50

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Вся Беларусь против узурпатора.

Каждое воскресенье в Бобруйске люди выходят на площадь Победы к памятнику жертв политических репрессий.

Сюда приносят цветы и зажигают свечи. Тут также можно увидеть фотографии Героя Беларуси Романа Бондаренко. Об этом сообщает «Белсат» .

Каждое воскресенье в Бобруйске люди выходят на площадь Победы к памятнику жертвам политических репрессий.



Сюда приносят цветы и здесь зажигают свечи. Здесь также можно увидеть фотографии Романа Бондаренко.

Источник: https://t.co/sHUgpuJJXS pic.twitter.com/wlFeqRl5G4 — charter97.org (@charter_97) December 20, 2020

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