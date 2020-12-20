Лещеня: Власть продолжает жить в своей реальности и бороться со шпионами

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-посол Беларуси в Словакии — о заявлениях главы КГБ на «Гродно Азот».





«В принципе он говорил то, что и должен озвучивать шеф белорусского КГБ: жесткий сценарий «цветной революции», к которому мы были готовы; ежегодное задержание шпионов из Польши и Литвы, — пишет Игорь Лещеня. — Еще в августе до возвращения в Беларусь из своего словацкого далека, осуждая действия властей, я отмечал, что разведки никто нигде не отменял. И как опытный дипломат, я был бы очень удивлен, если бы ни одна из зарубежных спецслужб не попыталась воспользоваться сложившейся в Беларуси ситуацией.

Историк – о выступлении главы КГБ: «Нет уже массового страха даже перед чиновниками-силовиками»

Лучшие политтехнологи «цветных революций» и все разведки мира вместе взятые не смогли бы вывести на улицы сотни тысяч жителей нашей страны, если бы на то не было веских причин.

Тем не менее власть будет готовиться «к горячей войне» весной 2021 года. Очень логичное заявление для главы спецслужбы страны, где президентские выборы рассматриваются как спецоперация по устранению реальных соперников. Власть делает вид, что не понимает причин происходящего. И борется с последствиями: «всем сидеть дома!»

Эти заявления очень созвучны с тем, что нам говорили в октябре: о возможности применения боевого оружия (ведь на улицах остались только экстремисты); о боевиках, которые вот-вот должны появиться.

Такие заявления преследуют несколько целей. Очевидные — запугать протестующих и создать из них образ врага для тех, кто смотрит на жизнь через провластный телевизор. Неочевидной целью, особенно в октябре, являлась ненавязчивая провокация.

Расчет был на то, что «безработная молодежь» и впрямь радикализируется. И вот тогда силовики будут играть на своем поле. На войне как на войне.

5 главных выводов из выступления председателя КГБ на «Азоте»

Выступление Тертеля на «Гродно Азот» интересно и как иллюстрация «многовекторности» наших отношений с Россией.

С одной стороны, тема угрозы «горячей войны» в Беларуси весной 2021 года оказалась очень созвучной ожидаемым попыткам иностранного вмешательства в выборы-2021 в Госдуму.

Именно об этом заявил президент России на своей пресс-конференции.

Причем и Владимир Путин, и Иван Тертель сделали эти заявления практически синхронно в один и тот же день — 17 декабря.

Такая синхронность в заявлениях — прекрасная иллюстрация того, насколько же серьезны еще возможности Минска обыгрывать в своих интересах очень неоднозначную ситуации в отношениях между Москвой и Европейским союзом.

С другой стороны, Кремлю тотчас же дали знать, что мы и сами с усами: кукловодов российских вы увидите, товарищ Бабарико пойдет в суд, все это будет гласно и открыто.

Кузнецов: «Режим признает, что политический кризис будет длиться еще долго»