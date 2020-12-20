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Воскресный протест: рассинхронизация и децентрализация

20.12.2020 20:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рассинхронизация протестов в Минске набирает обороты. Первые акции протеста в белорусской столице 20 декабря начались еще до рассвета и, судя по всему, продлятся до глубокого вечера.

Самая первая акция протеста в Минске в воскресенье, 20 декабря, прошла в минском микрорайоне «Сухарево». Там люди с бело-красно-белыми флагами прошли по улицам еще затемно. Далее колонны протестующих были замечены в Серебрянке, на улицах Новгородской, Волгоградской, Богдановича, Матусевича, в Каменной горке, в районе ЖК «Маяк» и других местах.   

Формат проведения протестов в разных местах в разное время в полной мере был апробирован в прошлое воскресенье, 13 декабря и показал свою состоятельность. 
 

Сотни  акций протеста, вспыхивающие в разных районах без координации и связи друг с другом, доставляют гораздо больше хлопот силовикам, нежели одна большая, назначенная на конкретное время.

Попытка бороться с такими локальными протестами с помощью выставляемых в наиболее популярных для акций местах автозаки и бусы с силовиками сперва несколько сбила динамику районных протестных мероприятий. Однако затем протестующие стали менять места сбора и перемещаться в колоннах по районам, стараясь надолго не задерживаться в одном месте.


Так происходит и в нынешнее воскресенье, пишет thinktanks.by
 
Теги: Минск
 
 
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Рассинхронизация протестов в Минске набирает обороты. Первые акции протеста в белорусской столице 20 декабря начались еще до рассвета и, судя по всему, продлятся до...
 
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